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النتائج أولية للانتخابات فى البرازيل تشير الى تصدر روسيف بـ50.99% من الاصوات

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النتائج أولية للانتخابات فى البرازيل تشير الى تصدر روسيف بـ50.99% من الاصوات النتائج أولية للانتخابات فى البرازيل تشير الى تصدر روسيف بـ50.99% من الاصوات

أفادت أول حصيلة رسمية بأن الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف تتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي اجريت اليوم بالبلاد، بعد حصد 50.99% من الأصوات مقابل 49.01% للمعارض ايسيو نيفيس.

ونقلت وكالة الانباء الاسبانية عن الاتحاد البرازيلى لكرة القدم أن نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو انضم لقائمة الرياضيين، من بينهم نيمار ورونالدو، الذين أعلنوا تأييدهم للمرشح الرئاسي وزعيم المعارضة أيسيو نيفيس، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجرى اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الانباء الاسبانية أن لاعب نادي برشلونة السابق كتب على حسابه بشبكة تويتر “لقد أظهرت البرازيل أن لديها القدرة على النمو أكثر واليوم الأحد سنذهب إلى صناديق الاقتراع لنغير بلدنا”.
> وقام نيفيس بالرد عليه بلغة كرة القدم “المباراة تنتهي في الدقيقة 45 من الشوط الثاني، فلنغير البرازيل”.

واستخدم المرشح الاجتماعي الاشتراكي رقم 45 بالأخص في إشارة لرقمه في قائمة المرشحين، حيث يجب على الناخب اختياره في صناديق الاقتراع إذا كان مرشحهم المفضل، بينما كان يقصد الجولة الثانية من الانتخابات حين قال الشوط الثاني.

وانضم رونالدينيو إلى مؤيدي نيفيس مثل مهاجم البرسا نيمار واللاعب المعتزل رونالدو ونجم كرة القدم السابق والنائب حاليا روماريو.

وكتب قائد وهداف المنتخب البرازيلي على صفحته على فيسبوك “سوف أدعم المرشح أيسيو نيفيس لأنني أشعر أن مشروعه للبرازيل يمثلني”.

ويختار البرازيليون اليوم بين الرئيسة الحالية ديلما روسيف وزعيم المعارضة أيسيو نيفيس، حيث انحصرت المنافسة بينهما بعد الجولة الأولى التي أجريت في الخامس من الشهر الجاري.
> أ ش أ

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