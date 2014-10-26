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الطيران الليبي: مطار بنينا يحتاج 3 أو 5 أسابيع لاستئناف حركة الملاحة الجوية

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الطيران الليبي: مطار بنينا يحتاج 3 أو 5 أسابيع لاستئناف حركة الملاحة الجوية الطيران الليبي: مطار بنينا يحتاج 3 أو 5 أسابيع لاستئناف حركة الملاحة الجوية

أعلن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية، أن مصلحة الطيران المدني أكدت أن مطار “بنينا” يحتاج من ثلاثة إلى خمسة أسابيع لاستئناف النشاط المدني لحركة الملاحة الجوية.

وأضاف المكتب – في بيان نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد – أن صالات الركاب سليمة ولم تتعرض إلا لأضرار بسيطة، أما باقي المعدات والآليات داخل المطار فقد تم المحافظة عليها كاملة.

وكان الجيش الوطني قد سلم مطار “بنينا” أمس السبت إلى مصلحة الطيران المدني بعد تأمينه وتأكيد خلوه من أي أجسام خطرة.

يشار إلى أن إبراهيم فركاش مدير مطار “بنينا” الليبي قد أكد أمس أن مهبط المطار يحتاج من 3 إلى 5 أسابيع لعودته للعمل مرة أخرى ، إذا عادت الأمور للاستقرار بمدينة بنغازي.

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