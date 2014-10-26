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الجيش الصينى يعمل على تحسين فاعلية النفقات العسكرية

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الجيش الصينى يعمل على تحسين فاعلية النفقات العسكرية الجيش الصينى يعمل على تحسين فاعلية النفقات العسكرية

الجيش الصينى

نشرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية اليوم الأحد منشورًا وافقت عليه اللجنة المركزية العسكرية اليوم الأحد أفادت فيه بأنه سيتم تحسين إدارة النفقات العسكرية والسيطرة عليها لتحقيق أعلى مردود للنفقات.

وذكر المنشور أنه سيتم محاسبة الأفراد والوحدات على عدم الكفاءة وأن نظام الإدارة سيطبق هذا العام في مقر جيش التحرير الشعبي والقيادات العسكرية الإقليمية في خمسة مجالات منها الإدارة المالية والمستشفيات العسكرية، وسيتم تعميم هذا البرنامج بحلول 2020.

وقال “تشاو كه شي” رئيس إدارة اللوجستيات العامة في جيش التحرير الشعبي إن تقييم المردود والنتائج سيتم خلال إجراءات التخصيص والاستخدام والرقابة، مضيفًا أن هذا النظام سيضمن تحويل أموال الجيش بشكل فعال إلى القدرات القتالية.

وذكر المنشور أن الحرب الحديثة تعتمد على استخدام الأموال والمواد بشكل ضخم ويجب على الجيش أن يراعي دائمًا باهتمام كبير إدارة التكلفة والناتج.

وحث المنشور على وضع ميزانية عسكرية دقيقة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية ومحاسبة من فشلوا في تحقيق الأهداف المنشودة بطريقة حازمة .

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