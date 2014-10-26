العشري: سعيد بنقطة الإسماعيلي وبصلاح سليمان

عبر طارق العشري المدير الفني لإنبي عن سعادته بالتعادل مع الإسماعيلي في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال العشري للصحفيين بعد المباراة: "اللاعبون نفذوا المطلوب تماما خلال سير اللقاء، وهذا ما يسعدني".

وكان إنبي قد خرج متعادلا بدون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الإسماعيلية.

وتابع العشري "التنظيم الدفاعي كان جيدا، وعلى أفضل مستوى ممكن".

وأضاف "أوقفنا مفاتيح لعب الإسماعيلي، وخرجنا بنقطة جيدة".

وأثنى العشري على صلاح سليمان مدافع فريقه، مصفحا "لقد نجح فى قيادة الخط الخلفي خاصة وأن معظم لاعبي إنبي من صغار السن".