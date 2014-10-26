أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيكا يحسم بقاءه مع الإسماعيلي خلال 48 ساعة

Google+ Print
زيكا يحسم بقاءه مع الإسماعيلي خلال 48 ساعة زيكا يحسم بقاءه مع الإسماعيلي خلال 48 ساعة

ينتظر محمد زيكا صانع ألعاب الإسماعيلي جلسة مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق لتحديد مصيره مع الدراويش.

وكان المدرب البرازيلي استبعد زيكا من مواجهة إنبي التي انتهت بالتعادل السلبي، لأسباب فنية، مما أثار الجدل بإمكانية رحيل اللاعب عن الدراويش.

وقال زيكا عبر قناة MBC Masr: "لم أطلب الرحيل عن الإسماعيلي، ولكن هناك خلاف في وجهات النظر مع المدير الفني".

وأضاف "سأعقد جلسة مع ريكاردو عقب مران الفريق يوم الثلاثاء، وسأحترم قراره أيًا كان سواء ببقائي أو رحيلي".

يُذكر أن زيكا انتقل إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2013، قادمًا من المقاولون العرب بعد منافسة شديدة من النادي الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع