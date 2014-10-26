زيكا يحسم بقاءه مع الإسماعيلي خلال 48 ساعة

ينتظر محمد زيكا صانع ألعاب الإسماعيلي جلسة مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق لتحديد مصيره مع الدراويش.

وكان المدرب البرازيلي استبعد زيكا من مواجهة إنبي التي انتهت بالتعادل السلبي، لأسباب فنية، مما أثار الجدل بإمكانية رحيل اللاعب عن الدراويش.

وقال زيكا عبر قناة MBC Masr: "لم أطلب الرحيل عن الإسماعيلي، ولكن هناك خلاف في وجهات النظر مع المدير الفني".

وأضاف "سأعقد جلسة مع ريكاردو عقب مران الفريق يوم الثلاثاء، وسأحترم قراره أيًا كان سواء ببقائي أو رحيلي".

يُذكر أن زيكا انتقل إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2013، قادمًا من المقاولون العرب بعد منافسة شديدة من النادي الأهلي.