باسم مرسي: تلقيت اتصالا من المنتخب لتهنئتي

كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك عن تلقيه اتصالا من الجهاز الفني لمنتخب مصر لتهنئته على مستواه في المباراة الأخيرة للفريق الأبيض أمام سموحة.

وكان مرسي قد دخل بديلا في الشوط الثاني مكان خالد قمر في مباراة الزمالك وسموحة، وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وكون باسم مرسي كان عنصرا في منتخب مصر حين لعب بألوان الإنتاج الحربي، فإنه يسعى للعودة لقائمة الفراعنة.

وقال مرسي لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالا من أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأشاد بمستواي".

وتابع "الجهاز الفني طلب مني الاستمرار على هذا الأداء، حتى أعود لصفوف منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال ثم تونس في الجولتين الأخيرتين من السباق المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2015.