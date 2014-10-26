هاشتاج “الجيش المصرى رجال” يحتل الصدارة على تويتر

احتل هاشتاج “الجيش المصرى رجال” الصدارة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” .

وقال زكى القاضى : ” النهارده الساعة ٨ مساء هنبتدي مظاهرة الكترونيه لدعم الجيش المصري في حربه ضد الارهاب … كله هينشر هاشتاج #الجيش_المصري_رجال على اى بوست

قالت رضوى جيمى: “لا في يوم خافوا ولا هربوا ولا تخلوا عن سلاحهم زي جيوش تانية (لا اتركه أبدًا حتى أذوق الموت).

وقال الدكتور على النعيمى عبر حسابه عندما يحتل هاشتاق #الجيش_المصري_رجال المركز الأول في ترند الإمارات، فذلك تعبير عن التزام أهل الإمارات بوصية زايد رحمه الله بمصر و اَهلها.

وقال عاطف إبراهيم : #الجيش_المصري_رجال بيواجهوا مش بيزرعوا قنابل ومتفجرات. لو انتوا رجالة يا إرهابيين أظهروا وواجهوا مش تفجر وتستخبى وسط العيال والنسوان.

وكانت قد انطلقت حملة عسكرية موسعة اليوم السبت بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، لملاحقة المتورطين فى مذبحة «كرم القواديس»، التى وقعت الجمعة الماضي، وأسفرت عن استشهاد 34 ضابطاً ومجنداً وإصابة 26 آخرين.

وقالت مصادر وشهود عيان إن الحملة انطلقت بمشاركة رتل من القوات البرية المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب والشرطة السرية