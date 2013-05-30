بالصور..مدير محطة كهرباء جمجرة بالقليوبية يطالب بتأمينها لسد العجز في الكهرباء

طالب المهندس سعد عبد المنعم قناوى رئيس محطة كهرباء جمجر ببنها والمعطلة عن التشغيل الاجهزة المعنية بالدولة التدخل لتأمين عمل المشروعات باعتباره مشروعا قوميا لسد العجز الرهيب فى الطلب على الكهرباء.

وقال قناوي في تصريحات صحفية أن تعطيل العمل بمشروع محطة جمجرة الذي يتم تمويله بقروض من البنوك العالمية ،وبالتالي فان تعطيلها عن العمل ينتج عنه خسائر يومية تقدر بـ5 مليون جنيه مصرى متمثلة فى تكاليف ايجار المعدات وتشغيل العمالة والمهندسين للشركات الاجنبية والوطنية العاملة بالمشروع مما يجعلها تطالب بتسديد هذه الخسائر بواسطة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ناهيك عن كل يوم تأخير سيتسبب فى تأخير بدء تشغيل محطة بنها التى تكلفت ما يقرب من 4.5 مليار جنيه مصرى.

واضاف ان تعطيل تشغل المحطة يمثل زيادة الضغوط على الشبكة القومية التى لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين مضيفا ان المحطة فى حال تشغيلها ستساهم بقدرة 500ألف كيلو وات فى المرحلة الاولى و250 ألف كيلو وات فى المرحلة الثانية عام 2014 بما يساهم فى زيادة قدرات الشبكة القومية وتقليل احتمالات فصل التيار.

وطالب بتوعية اهالى المنطقة الذين تجمهروا اكثر من مرة امام المحطة للمطالبة بالتعيين عن طبيعة الوظائف المطلوبة وتتمثل فى المهندسين والعمالة الفنية والعادية دون الحاجة لباقى التخصصات كالاداب والحقوق والخدمة الاجتماعية كما ان الحد الاقصى للتعيين هو 35 عاما خاصة ان معظم المعتصمين والمتظاهرين من كبار السن ومن تخصصات غير مناسبة للعمل بمحطات الكهرباء

واضاف انه سيتم تشغيل المحطة بالسولار لحين الانتهاء من توصيل خطوط الغاز واشار الى شهر يوليو سيشهد التشغيل التجريبى للمحطةز

واضاف قناوى انه تقدم ببلاغ لمديرامن القليوبية ضد اثنين من البلطجية بالمنطقة المحيطة بالشركة لقليامهم بتحريض اهالى المنطقة على غلق المشروع وفرض اتاوة على الشركات العاملة بالمشروع.