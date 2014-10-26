النتائج الأولية لانتخابات تونس تظهر تنافس الفلول والإخوان

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة الاجمالية المحلية في الانتخابات التشريعية بلغت 59.99 % حتى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس، أي قبل غلق مراكز الاقتراع بنصف ساعة .

وأظهرت النتائج الأولية تنافس شديد بين كتلة نداء تونس المحسوبة على نظام المخلوع بن علي وحركة النهضة التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين بتونس .

وأشارت نتائج جزئية لمركز اقتراع حي نجاة بوادي الليل غربي تونس العاصمة تقدم كتلة نداء تونس بـ35 صوت مقابل 25 للنهضة .

وأظهرت نتائج مركز اقتراع “قوبل ” من منطقة فريانة محافظة القصرين غرب تونس فرز 147 ورقة اقتراع صحيحة حصلت حركة النهضة على 32 صوت ونداء تونس على 20 وبقية الأصوات الـ95 توزعت على 67 قائمة .

وقال نشطاء أنه من المتوقع أن تحصل كتلة نداء تونس على مايقرب من 25 مقعد وذلك ليس كون لكتلة نداء شعبية أو جماهير عريضة و لكن لأن هناك من انتخب هذه الكتلة وهي تمثل الفلول نكاية في النهضة التي تمثل الإخوان.