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النتائج الأولية لانتخابات تونس تظهر تنافس الفلول والإخوان

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النتائج الأولية لانتخابات تونس تظهر تنافس الفلول والإخوان النتائج الأولية لانتخابات تونس تظهر تنافس الفلول والإخوان

انتخابات تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية  أن نسبة المشاركة الاجمالية المحلية في الانتخابات التشريعية  بلغت  59.99  %  حتى الساعة  الخامسة والنصف بتوقيت تونس، أي قبل غلق مراكز الاقتراع بنصف ساعة .

وأظهرت النتائج الأولية تنافس شديد بين كتلة نداء تونس المحسوبة على نظام المخلوع بن علي  وحركة النهضة التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين بتونس .

وأشارت نتائج جزئية لمركز اقتراع حي نجاة بوادي الليل غربي تونس العاصمة  تقدم كتلة نداء تونس بـ35 صوت مقابل 25 للنهضة .

وأظهرت نتائج مركز اقتراع “قوبل ” من منطقة فريانة محافظة القصرين غرب تونس فرز 147 ورقة اقتراع صحيحة حصلت حركة النهضة على 32 صوت ونداء تونس على 20 وبقية الأصوات الـ95 توزعت على 67 قائمة .

وقال نشطاء أنه من المتوقع أن تحصل كتلة نداء تونس على  مايقرب من 25 مقعد وذلك ليس كون لكتلة نداء شعبية أو جماهير عريضة و لكن لأن هناك من انتخب هذه الكتلة وهي تمثل الفلول  نكاية في النهضة التي تمثل الإخوان.

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