4 خطوات لبناء علاقة أسرية جيدة تدوم بين الآباء والأبناء

تناول وجبة العشاء معا وتحديد أنشطة ترفيهية والاحترام المتبادل خطوات تبني أسرة جيدة

كتب : سارة سعيد منذ 3 دقائق

يسعى كل إنسان إلى بناء علاقات اجتماعية سليمة مع الآخرين، ولكن تأتي العلاقة الأسرية في مقدمة العلاقات التي يجب الاهتمام ببنيتها الأساسية لأنها العلاقة الأطول في حياة أي إنسان، فبناء علاقة أسرية سليمة بين الآباء والأبناء تنشئ أبناءً أسوياءً قادرين على احترام مفهوم العائلة وتقديره، ومن ثم احترام أية علاقات إنسانية أخرى، وهناك 4 خطوات يفضل اتباعها وتساعد في بناء علاقة جيدة تدوم لسنوات طويلة.

- الخطوة الأولى

تناول وجبة العشاء معا كأسرة واحدة يوميا، فهي عادة إيجابية تجعل الأبناء منذ الصغر يدركون قيمة التجمع العائلي واحترام آداب تناول الطعام، وتتميز وجبة العشاء عن باقي الوجبات بوجود أغلب أفراد العائلة في نهاية اليوم.

- الخطوة الثانية

تحديد أنشطة ترفيهية يتم الاستمتاع بها نهاية كل أسبوع مع أفراد العائلة، وذلك في إطار خلق طقوس دورية يستمتع بممارستها أفراد الأسرة معا، وتتنوع الأنشطة ما بين القراءة والألعاب الرياضية وحضور الحفلات والندوات.

- الخطوة الثالثة

احترام المساحة الشخصية لكل أفراد الأسرة، وعدم الإلحاح في الأسئلة حول كل شيء، وعدم استخدام أسلوب التجسس في التعامل مع الأبناء، فلكل شخص خصوصياته التي يرغب في الاحتفاظ بها، فإذا احترم الآباء خصوصية الأبناء سيحترمون هم أيضا خصوصيات الآخرين.

- الخطوة الرابعة

الاستماع لأي حديث بين أفراد الأسرة، فالآباء لابد أن يتقنوا الإنصات جيدا لأبنائهم حتى ولو كان هناك شيئا خاطئا، وعدم الاندفاع في رد الفعل، فإذا شعر الأبناء بخوف من التوبيخ أو العقاب بشكل مسيء سيمتنعون عن الحديث والحكي، ولكن الإنصات الجيد ثم المناقشة والتفاهم هي التي تبني ثقة بين الآباء والأبناء، وبعد هذه الثقة لن يخاف الأبناء من حكي أي شيء مهما كانت خطورته أو خطأه.