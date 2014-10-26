15 حزبًا وحركة سياسية تعلن تشكيل «الجبهة الوطنية لمواجهة الارهاب»

أعلن 15 حزبا وحركة سياسية، الأحد، عن تشكيل تحالف وطنى لمواجهة الإرهاب تحت شعار «الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب»، مشيرين إلى أنها تاتي انطلاقا من مسؤولياتهم الوطنية فى مواجهة الإرهاب والدفاع عن ثوابت الأمن القومى المصرى.

ودعت الأحزاب، في بيان، كافة القوى الوطنية والمدنية والشعبية للانضمام للجبهة بهدف تحقيق عدة أهداف منها؛ بناء أوسع جبهة للقوى المدنية والوطنية فى مواجهة الإرهاب والمخططات التآمرية التى تستهدف الدولة المصرية ووجودها، وتوظيف كافة الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوى الداعمة لها، وحشد كافة الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده.

وأكد البيان ضرورة التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية بهدف إطلاعها على طبيعة المخططات التى تستهدف مصر والأمة العربية، والتأكيد على رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية امتدادا بالدول العربية والإسلامية جميعا، وعقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأى عام شعبى مساند للدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب.

يذكر أن البيان وقع عليه كل من الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الحزب الناصرى، والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والمستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

كما وقع أيضا المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والمهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، وقدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، إلى جانب الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور هاني سري الدين والدكتور أحمد البرعي والدكتور عمرو عزت سلامة وجورج إسحاق.