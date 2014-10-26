مسيرة مسائية لـ«إخوان الأزهر» وإشعال النار بالأسفلت.. والأمن يمشط «مصطفى النحاس»

مشَّط عدد من سيارات الأمن المركزى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر للبحث عن طلاب الإخوان بجامعة الأزهر، بعد خروج العشرات منهم بمسيرة مسائية، الأحد، بعد صلاة العشاء من أمام مسجد نورى خطاب، وقطع الطريق أمامه بسكب كمية من البنزين بعرض الشارع وإشعال النيران فيها ما تسبب فى حالة من الشلل المرورى بالمنطقة.

وأشعل الطلاب المتظاهرون الشماريخ والألعاب النارية أمام مبنى المدينة الجامعية بنين بشارع مصطفى النحاس، وكتبوا عددًا من العبارات المسيئة للجيش والشرطة على جدران المدينة والشوارع المجاورة.

وفور رؤية قوات الأمن فرَّ المتظاهرون في الشوارع الجانبية، وتمت إعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات.