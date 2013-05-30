"الصحة" تسحب جهاز الرنين من مستشفى بني سويف لصالح مركز يمتلكه قيادي إخواني

6 أبريل تستنكر نقل جهاز الرنين من مستشفى بني سويف العام.. وتهدد بالتصعيد

كتب : محمد خلف منذ 2 دقيقة

استنكرت القوى السياسية ببني سويف قرار وزارة الصحة بسحب جهاز الرنين المغناطيسي الخاص بوحدة قسطرة القلب من مستشفى بني سويف العام وتحويله إلى مستشفى أم المصريين، في سابقة غريبة من نوعها حيث إنه الجهاز الوحيد لقسطرة القلب بشمال الصعيد والذي يخدم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم على المستوى الحكومي، لصالح مركز الأشعة الخاص الذي يمتلكه قيادي إخواني بالمحافظة، علاوة على مستشفيات خاصة تمتلكها قيادات إخوانية ببني سويف.

أكد محمد إبراهيم عويس عضو الهئية العليا لحزب التجمع والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أن سحب الجهاز يأتي لمصلحة مراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة التي تسيطرعليها قيادات الإخوان في إشارة لمركز أشعة يمتلكه عضو بارز بحزب الحرية والعدالة بالمحافظة ومستشفى خاص يمتلكه أطباء من جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد "عويس" ما أسماه "موقف المحافظ ماهر بيبرس السلبي"، موضحا أن المحافظ الآن يلعب حركة التوازنات مع الإخوان ويغض الطرف عن جميع تجاوزاتهم، للإبقاء عليه في حركة المحافظين القادمة، مشددا على أن حكومة هشام قنديل "تحارب الفقراء بكل ما أوتيت من قوة " على حد تعبيره.

أكد إيهاب خاطر، منسق حركة شباب 6 أبريل ببني سويف، أن الحركة أصدرت بيانا في هذا الشأن، أكدت فيه رفضها لنقل الجهاز، لصالح دعم مركز الأشعة الذي يمتلكه القيادي الإخواني، والأجهزة الموجودة بالمستشفيات التي يمتلكها الأطباء الإخوان بالمحافظ، أو التي يشاركون في ملكيتها، ولفت "خاطر" إلى أن معظم العاملين في قطاع الأشعة بالمستشفى العام ومديرية الصحة بالمحافظة ممن يعملون في وظائف إدارية بمعامل التحاليل والأشعة التي تمتلكها قيادات الإخوان، بما يشير لتهمة تواطؤ متعمد لنقل الأجهزة لصالح "بيزنس" الإخوان المسلمين في مجال الصحة بالمحافظة، ويهددون بالتصعيد حيال الواقعة.

يذكر أن جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى العام ببني سويف، قدمه الرئيس السابق حسني مبارك، أثناء زيارته الأخيرة، منحة للمحافظة قبيل سفره لتلقي العلاج في ألمانيا، وتم تركيبه داخل وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها منذ عام ونصف بتكلفة إنشائية قدرها 15 مليون جنيه.