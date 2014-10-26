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بالصور: حماقي ومحمد فؤاد ونجوم الغناء يعزّون ايهاب بفقدانه والدته

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بالصور: حماقي ومحمد فؤاد ونجوم الغناء يعزّون ايهاب بفقدانه والدته بالصور: حماقي ومحمد فؤاد ونجوم الغناء يعزّون ايهاب بفقدانه والدته

الأحد 26-10-2014 19:02

لم يهدأ إيهاب توفيق ولم يتوقّف عن البكاء طوال فترة مراسم عزاء والدته، حيث بدا مرهقاً جداً، وبدت عليه آثار الحزن.

وقد حضر عدد كبير من الفنانين، العزاء الذي أُقيم في مسجد الشرطة في منطقة صلاح سالم، مما أدّى إلى توقّف حركة السير لمدة طويلة في الشارع وتسبب بازدحام خانق، من جراء توافد عدد كبير من المعزيين.

ومن الفنانين الذين ساندوا إيهاب في محنته، وكانوا معه من أول لحظة، وحضروا معه الجّنازة والعزاء هم: محمد فؤاد، ومصطفى قمر، وإيهاب فهمي، كما حضر كل من وجدي التّي عادت إلى بعد فترة طويلة من الغياب، ومحمد حماقي، وحكيم، وعدوية، ورانيا فريد شوقي وغيرهم.

 

 

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