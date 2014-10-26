بالفيديو .. فان بيرسي يحبط الفيل الأزرق

نجح الهولندي الطائر روبين فان بيرسي في إحباط الفيل الأزرق ديديه دروجبا بعد إدراك هدف التعادل للشياطين في اللحظات الأخيرة، لتنتهي القمة 1-1.

وحل تشيلسي ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قمة كانت في الموعد بإثارتها وأهدافها وقوتها.

وافتتح دروجبا التسجيل في الدقيقة 53 من رأسية قوية قبل أن يدرك فان بيرسي التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة الـ23 في صدارة الترتيب، بينما صعد يونايتد إلى المركز الثامن برصيد ثمان نقاط.

دخل يونايتد اللقاء بتشكيل اضطراري إذ غاب راداميل فالكاو وفيل جونز، ليبدأ فان بيرسي وحيدا في خط الهجوم.

بينما ظهر الفيل دروجبا في خط هجوم تشيلسي بعد غياب دييجو كوستا، وخلفه الثلاثي أوسكار، ويليان وأزار.

شوط سلبي ولكن

بدأ الشوط بقوة من جانب أصحاب الأرض، فضغط يونايتد بقوة مستغلا سرعة عدنان يانوزاي خلف فيليبي لويس.

وسيطر مانشستر على أجواء المباراة في الربع ساعة الأولى بالكامل، قبل أن يبدأ تشيلسي في الدخول في أجواء المباراة عبر ويليان.

ويليان كان أفضل لاعب في تشيلسي في الشوط الأول، إذ استغل المساحة الكبيرة بين خط الوسط وخط دفاع يونايتد، ولكن دي خيا كان بالمرصاد لهجمات تشيلسي.

وظهر الرائع تيبو كورتوا كالأسد أمام فان بيرسي، ففشل الأخير مرتين أمام الكرواتي المبدع.

شاهد - إبداع كورتوا أمام بيرسي

وكاد تشيلسي أن يخطف الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، ولكن دي خيا منع دروجبا من هدف غائب منذ 2012 للفيل الإيفواري.

شاهد - دي خيا يقف أمام الفيل الأزرق

الفيل الأزرق

دخل تشيلسي الشوط الثاني أقوى من يونايتد، فظهر إيفانوفيتش هجوميا أكثر من الشوط الأول بينما بدأ سحر إدين أزار في الظهور.

وكاد أزار أن يكرر ما فعله أمام أرسنال في دربي لندن، فتوغل من عمق دفاعات الشياطين، لينفرد تماما بالمرمى، ولكن لا خوف مع دي خيا.

دي خيا أبهر الجميع بعد تصدى مذهل أمام المنفرد أزار، ولكن إبهار لم يكمل دقيقة واحدة ليحرز دروجبا الهدف الأول.

شاهد - إبداع دي خيا أمام أزار

ارتقي دروجبا لركنية سيسك فابيرجاس المميزة ليهز شباك دي خيا بعد فشل فان بيرسي في إنقاذ مرمى فريقه في الدقيقة 53.

شاهد - دروجبا يهز شباك يونايتد

نقطة التحول

سيطر تشيلسي على أجواء المباراة بعد هدف دروجبا، ليبدأ البلوز في إرهاق لاعبي يونايتد بالتمرير المتنوع على جانبي الملعب.

وفي الدقيقة 67 خرج أوسكار وحل جون أوبي ميكيل بديلا له في أول تدخل لمدرب البلوز جوزية مورينيو في المباراة.

وهنا كانت نقطة التحول، فقل الضغط على دفاعات يونايتد وبدأت السيطرة الكاملة للشياطين الحمر على المباراة.

ليس التغير فقط ما كان نقطة التحول بل سوء حظ إيفانوفيتش أبقى يونايتد في اللعبة.

بيرسي جوووووول

في الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية المباراة بفوز تشيلسي، احتسب حكم المباراة خطأ لصالح يونايتد كلف إيفانوفيتش البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من الملعب.

ووقف كورتوا في المرة الأولى أمام رأسية مروان فيلايني الرائعة من عرضية دي ماريا، إلا أنه وقف ثابتا دون حراك أمام صاروخ فان بيرسي.

ليسجل فان بيرسي هدفا قاتلا ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة في القمة.

شاهد أهداف المباراة