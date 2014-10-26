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بدء فرز نتائج التصويت فى الانتخابات التشريعية التونسية ومؤشرات بتقدم حزب النهضة

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بدء فرز نتائج التصويت فى الانتخابات التشريعية التونسية ومؤشرات بتقدم حزب النهضة بدء فرز نتائج التصويت فى الانتخابات التشريعية التونسية ومؤشرات بتقدم حزب النهضة

أغلقت مراكز الاقتراع، لاختيار أول برلمان تونسي بعد إقرار الدستور الجديد، أبوابها في السادسة مساء بحسب التوقيت المحلي، وسط مشاركة تجاوزت نسبة 50 في المائة.

وكان التونسيون أقبلوا منذ ساعات الصباح على مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها في السابعة صباحاً، بكثافة لانتخاب برلمان جديد لمدة 5 أعوام مقبلة.

ويأمل كثير من التونسيين أن تجلب أول انتخابات برلمانية، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، الانتخابات الاستقرار لبلادهم.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قالت قبل نحو 3 ساعات من أغلاق الصناديق إن نسبة الإقبال على المشاركة بالانتخابات التشريعية بلغت 50.8% من أعداد الذين يحق لهم التصويت.

ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا، وهما النهضة الذي تولى الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوه الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس السابق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.

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