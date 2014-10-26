بالصور.. داعش تقطع رؤوس سوريين بتهمة “سب الله”

قطع تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف إعبلاميا بـ “داعش” رأس مجموعة من المواطنين في ساحات محافظة الرقة بسوريا بتهمة “سب الذات الإلهية”.

وقال المكتب الإعلامي للتنظيم فى “الرقة” أن ديوان القضاء والمظالم أصدر حكما على من يتورط فى سب الدين نصه “يضرب رأسه بالسيف أمام طائفة من المسلمين”.

وأضاف ” بيان التنظيم أنه بعد إصدار الحكم ونشره وتعميمه على القاطنين فى أراضي الدولة الإسلامية، ضبطت المحكمة الإسلامية عدة حالات لسب الله عز وجل.

وقال التنظيم أن المتورطين اعترفوا على أنفسهم بسبهم رب العالمين، فصدر حكم القاضي بضرب رؤوسهم أمام جمع من المسلمين، فطُبق الحكم فى ساحات ولاية الرقة العامة، ليكون رادعا لمن يتجرأ على رب الأرض والسماوات”.