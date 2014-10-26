تدشين جبهة وطنية لمواجهة الإرهاب بقيادة موسى وساويرس والبدوي

أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والشخصيات العامة تشكيل الجبهة الوطنية لمواجهة الأرهاب

ودعا الموقعون على البيان الصادر عن الجبة كافة القوى الوطنية والمدنية والشعبية للإنضمام أليها بهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها بناء أوسع جبهة للقوى المدنية والوطنية فى مواجهة الإرهاب والمخططات التأمرية التى تستهدف الدولة المصرية ووجودها بهدف الحاقها بالمخططات الرامية الى تقويض الأمن القومى المصرى والعربى لصالح مخطط الشرق الأوسط الجديد

كما دعا الموقعون على البيان إلى توظيف كافة الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوى الداعمة لها وحشد كافة الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده .

وقال الموقعون إن الجبهة تهدف إلى التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية بهدف اطلاعها على طبيعة المخططات التى تستهدف مصر والأمة العربية والتأكيد على رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية إمتدادا بالدول العربية والإسلاميىة جميعا .

ونص البيان على عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأى عام شعبى مساند للدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب .

وذكر البيان ان الموقعين من الأحزاب والقوى السياسية والجماهيرية يجددون العهد على أن يقفوا صفا واحدا فى مواجهة القوى الظلامية والإرهابية عازمين على مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الديمقراطية المصرية الحديثة – دولة تراعى حقوق الإنسان والحريات العامة وتتبنى مشروعات التنمية والعدالة الإجتماعية وترفض التمييز وتسعى الى تحقيق الإستقرار السياسى والأمنى والإقتصادى إستكمال الإستحقاق الثالث لخارطة الطريق .

وكشف البيان أن المؤسسين للجبهة هم دكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور محمد أبو الغار رئيس رئيس الحزب المصرى الديمقراطى و سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس الحزب الناصرى والمهندس نجيب ساويرس عن حزب المصريين الأحرار والربان عمرصميدة رئيس حزب المؤتمر والمستشار يحيى قدرى الحركة الوطنية والأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمهندس أكمل قرطام عن حزب المحافظين والدكتور عمرو الشوبكى و الدكتور هانى سرى الدين والدكتور أحمد البرعى والسياسي جورج اسحق وقدرى أبو حسين عن حزب مصر بلدى والدكتور عبد الغفار شكر التحالف الشعبى الإشتراكى والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والمهندس موسى مصطفى رئيس حزب حزب الغد والدكتورعمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق .