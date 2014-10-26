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جامعة بنها تخصم بدل الجودة من 3 أعضاء هيئة التدريس لتغيبهم عن المحاضرات‎

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جامعة بنها تخصم بدل الجودة من 3 أعضاء هيئة التدريس لتغيبهم عن المحاضرات‎ جامعة بنها تخصم بدل الجودة من 3 أعضاء هيئة التدريس لتغيبهم عن المحاضرات‎

جامعة بنها

أعلن الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، خصم بدل الجودة من 3 أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية النوعية وذلك لتغيبهم عن حضور المحاضرات بدون إذن مسبق وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعة بهذا الشأن.

وكان الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد قام بجولة تفقدية للاطمئنان على الدراسة بكلية التربية النوعية، وتبين خلال الجولة تواجد عدد ممن طلاب الكلية داخل القاعات والسكاشن وتغيب 3 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بدون إذن من الكلية، فتقرر خصم بدل الجودة منهم وإحالتهم للتحقيق .

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