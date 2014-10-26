حبس نقيب الفلاحين بقليوب 4 أيام بتهمة النصب على المزارعين



> أمر حسن خليل رئيس نيابة قليوب بحبس محمد الدبش نقيب الفلاحين 4 أيام بتهم النصب على مجموعة من المزارعين والاستيلاء على اموالهم بدون وجه حق، كما أمرت النيابة بتكليف رجال المباحث بجمع التحريات عن وقائع نصب أخرى تورط المتهم فيها.

وكانت البلاغات قد انهالت أمام اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية عن طريق عدد من الأهالى بقيام نقيب الفلاحين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وأكدت التحريات صحة المعلومات والبلاغات، حيث تبين أن نقيب الفلاحين يقوم بجمع الأموال من الأهالى تحت بند الاشتراكات بعد إيهامهم بأن النقابة ستقوم بتخصيص عدد من الافدنة لأعضائها لاستصلاحها فى الزراعة.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم أثناء تنظيمه أحدى اللقاءات بقرية بلقس دائرة مركز قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة، واحيل للنيابة لتتولى التحقيق.

أ ش أ