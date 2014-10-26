ليفربول يتطلع لضم بيراهينو لاعب بروميتش فى يناير



> يعتزم نادى ليفربول الانجليزى ان يتقدم خلال موسم الانتقالات الشتوية فى يناير القادم بعرض لشراء سايدو بيراهينو لاعب نادى بروميتش ونجم منتخب انجلترا للناشئين تحت 21 عاما .

وذكرت الانباء ان توتنهام سيعرض شراء اللاعب الصاعد مقابل 15 مليون جنيه استرلينى غير ان هذا المبلغ يقل كثيرا عن الثمن الذى يريده نادى بروميتش مقابل الموافقة على التفريط فيه .

وصرحت مصادر فى بروميتش بأن النادى لن يوافق على بيع بيراهينو بأقل من 25 مليون جنيه استرلينى .

وجاءت رغبة ليفربول فى ضم المهاجم الشاب بعد ان ثبت ان ضم النجم الايطالى ماريو بالوتيلى فى الانتقالات الصيفية الماضية كان مغامرة ثبت عدم نجاحها .

> أ ش أ