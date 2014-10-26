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“آبل” تطرح خدمة التحكم بالسيارة عن طريق الهاتف

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“آبل” تطرح خدمة التحكم بالسيارة عن طريق الهاتف “آبل” تطرح خدمة التحكم بالسيارة عن طريق الهاتف

أرشيفية

أورد موقع الهيئة الأمريكية للتراخيص أنها رخصت لشركة “آبل” باستخدام طريقة التحكم عن بعد في بعض وظائف السيارة بواسطة جهاز محمول.

يقول نص الرخصة إن هذه التكنولوجيا تفترض إرسال إشارة دالة على موقع السيارة إلى الجهاز المحمول، ثم يقوم ذلك الجهاز بتحديد موقعه ومسافته إلى واسطة النقل، وإذا كانت هذه المسافة مناسبة يقوم الجهاز المحمول بالوظائف اللازمة مثل تشغيل المحرك وإغلاق أو فتح الأبواب وتدفئة الحيز الداخلي للسيارة، وغير ذلك.

لا يحدد الترخيص نوعًا للجهاز المحمول، علمًا بأن آبل تنتج هواتف وألواح ومسجلات ذكية واعتبارًا من عام 2015 ستنتج ساعة ذكية.

يجدر الذكر أن شركة آبل قدمت منظومة “CarPlay” التي تمكن من ربط الهاتف الذكي بأجهزة “الملتي ميديا” للسيارة، ثم أبلغت أن شركات “فراري” و”مرسيدس” و”فولفو” وغيرها عرضت نماذج سياراتها التي ركبت فيها منظومة “آبل” هذه في معرض “جينيف” للسيارات.

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