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المخابرات الألمانية: داعش قادرة على إسقاط طائرات مدنية بالصواريخ

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المخابرات الألمانية: داعش قادرة على إسقاط طائرات مدنية بالصواريخ المخابرات الألمانية: داعش قادرة على إسقاط طائرات مدنية بالصواريخ

أرشيفية

كشفت صحيفة ألمانية أن هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الألمانية” حذرت نوابا في البرلمان الألماني من أن تنظيم داعش يمتلك صواريخ قادرة على إسقاط طائرات مدنية.

وحذرت هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الألمانية” من حيازة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال العراق لصواريخ قادرة على إسقاط طائرات مدنية وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد ام سونتاغ.

وأبلغت أجهزة الاستخبارات الألمانية بهواجسها نواباً ألماناً خلال اجتماع سري الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن تقرير أجهزة الاستخبارات الألمانية ينبه إلى أن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” يمتلكون قاذفات صواريخ حصلوا عليها من مستودعات الجيش السوري وبعضها يعود إلى سبعينات القرن الماضي، أما البعض الآخر فحديثة العهد ومزودة بتكنولوجيا متطورة.

وقالت الصحيفة أن الصواريخ المعروفة باسم مانبادس وهي منظومات محمولة مضادة للطيران تُصنع في روسيا أساساً، لكن يمكن تصنيعها أيضاً في بلدان أخرى مثل بلغاريا والصين.

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