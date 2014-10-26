الطرق الصوفية تنظم «الموكب الصوفي» وتتجاهل حالة الحداد

تجاهلت الطرق الصوفية إعلان رئاسة الجمهورية الحداد علي أرواح شهدا تفجير شمال سيناء ونظمت، الأحد، مسيرة صوفية للاحتفال برأس السنة الهجرية للجديدة المعروقة بما يعرف بـ«الموكب الصوفي».

انطلق الموكب من مسجد صالح الجعفدي بحي الدراسة إلي مسجد الحسين وسط استنكار من المارة من الزغاريد والأناشيد، بسبب عدم مرعاة حالة الحداد.

واختتم الموكب أمام مسجد الحسين، حيث نصب أعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية منصبة استقبال الموكب.

وقال مصدر ان الموكب لم يحضره سوي ٧ طرق صوفية وانسحاب ١٥ طريقة بمريديها بسبب عدم تأجيل تنظيم الاحتفال إلي يوم الثلاثاء المقبل أي بعد اتتهاء حالة الحداد رسميا.

وقال الشيخ محمد علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، إن المشايخ الوطنيين قرروا مقاطعة الموكب تنفيذا لقرار حالة الحداد، وأن العديد من المشايخ قرروا الاحتفال داخل الموكب بدروس حول مكافحة الإرهاب.