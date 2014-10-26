معاقبة مهرب السلع التموينية المدعمة بنفس عقوبة تهريب المواد البترولية

صرح المستشار مجدى العجاتي، رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة وافقت على إضافة السلع التموينية المدعمة إلى المادة الخاصة بعقوبة تهريب المواد البترولية عبر الحدود، وذلك في القانون الخاص بشؤون التموين.

وأضاف، عقب إنتهاء اجتماع اللجنة الأحد، إن عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة عبر الحدود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وأشار إلى أنه في حالة عودة الجاني لنفس الجرم تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.