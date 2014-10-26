تشكيل قمة إنجلترا - مانشستر يونايتد بالاضطراري أمام تشيلسي

أعلن الهولندي لويس فان جال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق أمام تشيلسي، تشكيل شهد تواجد كريس سمولينج في الدفاع وفان بيرسي وحيدا في الهجوم.

ويستضيف مانشستر يونايتد في قمة الأحد من الدوري الإنجليزي تشيلسي على مسرح الأحلام أولد ترافورد.

وخرج من قائمة يونايتد كلا من راداميل فالكاو وفيل جونز للإصابة.

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ليجد يونايتد نفسه في ورطة، ليدخل بتشكيل اضطراري أمام تشيلسي.

ويلعب بيرسي وحيدا في الهجوم مع تواجد المنقذ أنخيل دي ماريا بجوار خوان مارتا، مع احتياطي ضعيف للغاية لا يوجد به إلا أندير هرير، كلاعب من الفريق الأول.

ودخل يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: رافاييل دا سيلفا، سمولينج، ماركوس روخو، لوك شو

خط الوسط: دالي بليند، مروان فيلايني، عدنان يانوزاي، دي ماريا، ماتا

الهجوم: بيرسي.

وجاءت أسماء: ليندرجارد، بلاكيت، كاريك، فليتشر، هيريرا، بيريرا، ويلسون، كأوراق احتياطية لفان جال أمام البلوز.