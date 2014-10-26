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الاتحاد الإماراتي يطلب صورة جواز سفر جدو

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الاتحاد الإماراتي يطلب صورة جواز سفر جدو الاتحاد الإماراتي يطلب صورة جواز سفر جدو

طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم صورة ضوئية لجواز سفر محمد ناجي "جدو" لاعب النادي الأهلي، وذلك لإستخراج تأشيرة دخول اللاعب إلى الدولة.

ويرغب جدو في السفر إلى الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي التأهيلي بأحد مراكز التأهيل هناك.

وكان النادي الأهلي قد خاطب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر الاتحاد المصري لتسهيل دخول جدو للإمارات.

جدو يعاني من إصابة في الركبة، ويسعى للعودة قريبا إلى الملاعب لمعاونة خط هجوم الأهلي.

وكان جدو أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في 2010 حين فاز بجائزة هداف كأس أمم إفريقيا، ولقب اكتشاف البطولة.

ثم انتقل جدو إلى هال سيتي في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي، وتألق في قيادة الفريق للوصول إلى الدوري الممتاز.

وبين هذا وذاك، تألق جدو مع الأهلي على فترات، لكن الإصابات اصطادته حتى ابتعد عن الملاعب لفترات طويلة.

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