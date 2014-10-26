غدا فى برنامج الحكم «رانيا يوسف» تكشف عدم رضاها عن دورها بمسلسل «الأخوة»

تكشف الفنانة رانيا يوسف عدم رضاها عن دورها فى مسلسل “الأخوة”،وذلك خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلانى ببرنامج “الحكم”،الذى يذاع فى العاشرة مساء غدا الأثنين على MBC مصر

> وتتحدث رانيا عن تأخّر نجوميتها نسبياً، قياساً بزميلاتها،وترد على سؤال هل أخطأت الاختيار في تجاربها الزوجية، وما المواصفات المثالية التي تراها في شريك حياتها؟

> وتكشف المزيد من التفاصيل عن قضية الممنوعات التي تم توريطها فيها، معلنة رأيها في موقف الإعلام من القضية،وكذلك مسألة التحرّش في “ميدان التحرير”، وتتطرّق إلى القضايا المستمرة بينها وبين زوجها السابق.

> وتخصص وفاء الكيلاني قسماً وافياً من الحلقة للحديث عن مسلسل “السبع وصايا”،و اتهام العمل بأنه يُحرّض المجتمع على الجريمة؟ وتدافع يوسف قائلة أن على الناس أن تفهم دورها في التمثيل، مشيرة إلى أن “العمل إجمالاً، يعتمد على خيال المؤلِّف وليس من الواقع… ويجدر بأن يكون لدينا كعرب انفتاحاً في التمثيل، وأن نفرّق ما بين ما هو واقع وما هو محض خيال”، رافضة تهمة أن مسلسل “السبع وصايا”، شكّل إساءة لأي طرف. وكيف تتعامل مع سؤال من الجمهور، عن كون العمل يحرّض على الفسق، ويحمل رسالة اجتماعية سيئة، ويدعو الأبناء إلى الإساءة لآبائهم؟ كما تتعرّف إلى رأي الجمهور في مدى نجاحها في أداء شخصية “بوسي” في العمل.

> في سياق منفصل، تُجيب رانيا يوسف عن وصف وفاء لدورها في مسلسل “الأخوة”، أنه “مالهوش لازمة!”. فتعلّق أن “الدور على الورق”، مغاير تماماً لما جرى تصويره. ولمن توجّه يوسف سهام النقد، وكيف تصف دورها في “الأخوة”؟ وتعلن موقفها من النجمة غادة عبد الرازق التي شاركت معها في فيلم “ركلام”. فهل تتهم عبد الرازق، بأنها السبب في حذف مشاهدها في الفيلم أم أي طرف آخر؟.