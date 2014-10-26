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وضع حجر الأساس لمركز الصناعات الصغيرة لضحايا الألغام بمطروح

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بدأت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في إقامة مركز الصناعات الصغيرة لضحايا الألغام بمطروح بتكلفة 2 مليون جنيه.

وقام اليوم الأحد السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح نيابة عن اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح والسفير فتحي الشاذلى رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي، وبحضور “اجنا سيور” رئيس البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر بوضع حجر الأساس لمركز المشروعات المدرة للدخل بمنطقة قرية أبو لهو الجنوبي غرب مدينة مرسى مطروح .

وقال السفير فتحي الشاذلي بأن المشروع يهدف إلى إقامة صناعات صغيرة مدرة للدخل لضحايا الألغام من خلال مساهمة الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالتعاون والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة .

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليون جنية، مضيفًا أن المشروع يتكون من وحدة لتصنيع مربى التين ووحدة لتخليل الزيتون ووحدة لإنتاج زيت الزيتون ووحدة لتجهيز صوف الأغنام، ويهدف المشروع إلى تنمية المناطق المحرومة وتشغيل 23 شاب من الأيدى العاملة من ضحايا الألغام .8

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