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بالصور..الفنانة درة تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمقر السفارة التونسية

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بالصور..الفنانة درة تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمقر السفارة التونسية بالصور..الفنانة درة تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمقر السفارة التونسية

نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها وهى تنتخب وتشارك بصوتها اليوم فى الانتخابات البرلمانية فى تونس، وقد حرصت درة على ارتداء تى شيرت علم بلدها تونس.

وتأتى مشاركة درة بعد يوم واحد من مشاركة زميلتها وبنت بلدها هند صبرى أمس، حيث أدلت هى أيضا بصوتها وكتبت تعليقا على الفيسبوك “اليوم وأنا أضع إصبعى فى الحبر الأزرق تذكرت الأمل الذى كان يملأنا جميعا فى 23 أكتوبر 2011.. ثم خيبة ذلك الأمل عند كل التونسيين، اليوم وأنا أدعو الله أن ينصر تونس تذكرت مقولة سقراط الشهيرة: “كل ما أعلمه أننى لا أعلم شيئا”.. ومولاها ربى”.

 

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