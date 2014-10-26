إعتصام المدير الإداري لمستشفي التأمين الصحي بشبرا الخيمة لحجز مرتبه 3 أشهر

دخل بركات طنطاوى المدير الإدارى لمستشفي النيل للتامين الصحي بشبرا الخيمة، فى اعتصام بمكتب الدكتور سمير ثابت مدير فرع هيئة التامين الصحي بالقليوبية، احتجاجًا على حجز مرتبة منذ 3 أشهر على خلفية إلقاء القبض عليه منتصف شهر أغسطس الماضى بادعاء تلقيه رشوة.

وأكد المدير الإداري أنه معتصم لحين صرف كافة المستحقات المالية الخاصة به منذ شهر أغسطس حتى أكتوبر الجارى، وأنه قام بالاتصال بشرطة النجدة لإخطارها باعتصامه وتحميل مدير الفرع كامل المسئولية .

وأوضح بركات بأن النيابة العامة قامت بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وأنه قام بالعودة للعمل فى 27/9 الماضى، مضيفًا أن رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى قد أصدر قرار منذ بدء القضية بوقف مرتبه، إلا أنة بعد إخلاء سبيله قام بإرسال رسالة نصية يطالب رئيس الهيئة بالسماح بصرف مرتبة وهو حق قانونى للموظف العام، لافتًا أن رئيس الهيئة سمح له اليوم بصرف مرتبه، وقد امتنع مدير فرع الهيئة بالقليوبية اليوم عن الصرف، مطالبًا بسرعة تتدخل رئيس هيئة التامين الصحي لحل مشكلته، وخاصة أنة يعول أسرة وليس له دخل آخر .

كانت مباحث الأموال العامة قد تمكنت من إلقاء القبض على المدير المالي والإداري بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة فى منتصف شهر أغسطس الماضى، بتهمة استغلال وظيفته والحصول على رشوة من أحد الأشخاص.

وتم تحرير المحضر اللازم بقسم أول شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.