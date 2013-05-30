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"الجنايات" ترفض استئناف النائب العام وتؤيد قرار حفظ التحقيقات في قضية أحداث ماسبيرو

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"الجنايات" ترفض استئناف النائب العام وتؤيد قرار حفظ التحقيقات في قضية أحداث ماسبيرو "الجنايات" ترفض استئناف النائب العام وتؤيد قرار حفظ التحقيقات في قضية أحداث ماسبيرو

كتب : طارق عباس منذ 8 دقائق

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، برفض الاستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين، وأيدت المحكمة قرار قاضي التحققيق بحفظ التحقيقات في الواقعة.

كان المستشار نجيب جبرائيل تقدم بعدد من الدفوع للمحكمة، ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أي عوار قانوني، مؤكدا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين، كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الرسمية التي أثبتت أن طلقات الرصاص التي أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التي كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم، بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهي العربات التي كانت موجودة وقت الواقعة وكلها تخص الجيش.

كان قاضي التحقيق وجه لهم 12 اتهاما، أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة التليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة.

فيما أصدر المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية والتي تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق، قرار بحفظ القضية لعدم وجود مبرر لإقامة الدعوى الجنائية، إلا أن النائب العام لم يرض بذلك فأمر بالطعن في هذا القرار مطالبا بمحاكمة المتهمين.

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