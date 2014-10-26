بالفيديو - مكي يطير بالحدود إلى قمة الدوري المصري

سجل أحمد حسن مكي مهاجم حرس الحدود هدفا جميلا خطف به نقاط مباراة فريقه مع الداخلية بالجولة السادسة مع الداخلية بالفوز 2-1.

واعتلى الحدود قمة جدول الدوري برصيد 14 نقطة، وبات الداخلية ثالثا برصيد 11 نقطة.

افتتح سيد حسن التسجيل في الدقيقة 45 بتحويل رأسية من كرة عرضية متقنة.

ثم سجل التعادل أحمد قطاوي في الدقيقة 65 بعد بينية ممتازة بشكل طولي، خرج حارس الحدود وسكنت شباكه.

ولكن أحمد حسن مكي رفض التعادل وسجل رابع أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 81 بعد تمريرة أرضية من ركلة حرة حولها بيساره في شباك أحمد فوزي مقتنصا النقاط الثلاثة.

وشهدت المباراة استبدال أحمد سعد حارس مرمى الحدود في الدقيقة 34 للإصابة واشتراك محمد نادر.

ونال جهاد جنيدي بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بعد عرقلته للمنفرد فينسنت ديفونيه مهاجم الحدود.

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