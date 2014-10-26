شهيد سيناء ..أطلق عليه أبويه “مفدي” ففدي وطنه بدمائه

اسم علي مسمي..إنه شهيد المنيا “مفدي ذكي” فلم يكون يعلم أبويه عندما أطلقا عليه هذا الاسم أنه سياتي يوماً ويقدم أبنيهما “مفدي” روحه ودمه فدءاً لوطنه العظيم مصر، حيث سيطر الحزن علي أهالي وشباب عزبة “الوجاك”، التابعة لمجلس قروي “بني حرام” بمركز ديرمواس، أقصي جنوب المنيا، لرحيل الجندي المجند مفدى زكي عوني، 22 سنة ، الذي استشهد يوم الجمعة الماضية، ضمن شهداء الجيش في تفجيرات سيناء الإرهابية.

وسادت الدهشة بين أقران وأصدقاء الشهيد، عندما اكتشفوا أن آخر مساهماته علي شبكة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، كانت بإضافة ملصق لصورة طفل مكتوبا عليها: “ابتسم فالحزن يأخذ منك أشياء كثيرة ولا يأتي بشيء”، وكأن الشهيد يعزي أهله وأصدقاءه ويطلب لهم الصبر، وبعد وضع هذا الملصق غير الشهيد صورته الشخصية لصورة مكتوب عليها و”هزعل لا .. محدش عارف الخير فين”.

وقال فتحي مسعود نجل خال الشهيد أن الشهيد كان طيب المعشر، رائع الخلاق محبوبا من الجميع، لكونه نشيط وخدوم يتصف بالهدوء وحب الناس، لذا أحبه كل أقرباؤه وجيرانه وزملائه.

وأضاف مسعود أن الشهيد كان حاصلا علي دبلوم صنايع، وكان يعمل كعامل عادي، وعمل فترة بإحدي شركات المقاولات ليتكفل بمتطلباته ويساعد أسرته.

والشهيد هو الابن الأوسط من خمسة أبناء للوالد زكي عوني، 52 سنة فلاح، منهم 3 ذكور وفتاتين إحداهما متزوجة، بينما كان ترتيب الشهيد الثالث بين الذكور، وأكبر أشقاء الشهيد يعمل بالأردن.