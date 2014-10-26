بلاغ للنائب العام ضد “قيادى سلفى” لادعائه أن شهداء سيناء قد قتلوا في ليبيا



> تقدم اليوم حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران ببلاغاً للمحامى العام الأول لنيابات الاسكندرية ضد القيادى السلفى الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي بسبب تصريحاته بان ما يحدث في سيناء مسرحيه وأن الجنود الذين استشهدوا فى سيناء قد قتلوا في ليبيا.

وقيد البلاغ برقم 3593 لسنه 2014 بتاريخ 26-10-2014 ويتهمه فيه “مهران” بالتحريض ضد الجيش وإشاعة الاكاذيب واثارة الفتن والتشكيك في الدولة المصرية وتكذيب القوات المسلحة والإساءة الى الشعب المصرى، وأن هذه التصريحات اثارت حفيظته واصفها بأنها هزليه وتعد تحريضاً على الفوضى مشيراً الى انه كان لا يجب ان تصدر في مثل هذه الظروف التى تلتهب فيها مشاعر الأسي متسائلاً “كيف ان تصدر هذه التصريحات من سياسي مصرى فهذه التصريحات يمكن ان تثير الفتن وتفقدنا مصداقيتنا أمام العالم” .

واختتم “مهران” في بيانه “اتقى الله في مصر فالفتنه اشد من القتل كما علمنا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ، رحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم من اجل امثالك “.

الجدير بالذكر ان نائب رئيس حزب الوطن السلفي الدكتور يسرى حماد كان قد نشر على صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصريحات جاء بها “إنه إذا كانت هناك عمليات إرهابية ضد جيش مصر في سيناء، فكان من المفترض السماح للإعلاميين ووكالات الأنباء بالتصوير ونقل الحدث”.

وأضاف في صفحته الرسمية على فيسبوك “إن منع الصحفيين من الدخول، وتقطع وسائل الإتصال عن سيناء، في الوقت الذي ينقل تليفزيون ليبيا فيه أخبار مقتل أبنائنا جنود مصر الذين يقاتلون إلى جانب (حفتر) عميل الأمريكان، فهذا يعتبر استخفافًا بالشعب المصري وعودة إلى مغامرات عبد الناصر، والتي كانت سببًا في انهيار كل مناحي الحياة في مصر”.

وأكد “حماد” أن عدد كبير من أهالي سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي أفادوا بعدم حدوث أي تفجيرات في سيناء الجمعة، وتحدوا الدولة أن تنشر أي صور للتفجيرات التي أكدت سلطات الدولة وقوعها، واستشهد خلالها 30 جندي وضابط من القوات المسلحة.