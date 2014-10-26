الكنيسة الأرثوذكسية تقرر عدم الاعتراف بالرهبان المخالفين لنظامها

أوضح القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن لجنتا شئون الرهبنة والأديرة وسكرتارية المجمع المقدس اجتمعتا لبحث مشكلة منطقة وادي الريان بصحراء الفيوم.

وقال القس بولس حليم إن اللجنتين توصلتا إلى عدة قرارات هامة وهي إعفاء الراهب اليشع المقارى من مسئولياته بالمنطقة وعدم الاعتراف ببعض الأشخاص ممن يرتدون ثوب الرهبنة بالمخالفة لنظام الرهبنة بالكنيسة مضيفا إلى أنه تم تكليف لجنة من ثلاثة من الآباء الأساقفة وهم نيافة الأنبا آبرام أسقف الفيوم ونيافة الأنا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام بالإشراف على المنطقة .

ونشر المتحدث الرسمي صورة من نص البيان وتوقيعات الأساقفة الأعضاء في لجنتى شئون الرهبنة والأديرة الموافقون على القرارات الخاصة بدير وادى الريان وتوقيع البابا تواضروس وسكرتير المجمع المقدس.