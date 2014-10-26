39 حفل و74 مطرب وعازف من 12 دولة فى مهرجان الموسيقى العربية الـ 23

تنطلق فى الثامنة مساء السبت المقبل1 نوفمبر فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية،و التى تستمر حتى 9 نوفمبر على جميع مسارح دار الاوبرا المصرية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وذلك بحضور الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة .

> و صرحت د. ايناس عبد الدايم رئيس الاوبرا والمهرجان. ان الدورة هذا العام مهداه الى اسم الراحلين الاعلامى وجدى الحكيم والموسيقار عطية شرارة.

> وأوضحت ايضا أنه سيتم تقديم 39 حفل غنائى وموسيقى،و يشارك فيها 74 مطرب وعازف سوليست من نجوم 12 دولة عربية ،وهى مصر والسعودية والمغرب وسوريا ولبنان والعراق والاردن وتونس والكويت والسودان وليبيا وفلسطين ،ومنهم مدحت صالح ، خالد سليم ، على الحجار ، هانى شاكر ، امال ماهر ، محمد الحلو ، ايمان البحر درويش ، نادية مصطفى ، فؤاد زبادى ، صفوان بهلوان ، ايمان باقى ، ملحم زين ، مروان خورى .

> واشارت ان المهرجان يكرم 14 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الموسيقية فى مصر والوطن العربى هم اسم الراحلين ، الموسيقار عطية شرارة و الاعلامى وجدى الحكيم بالاضافة الى المطرب السورى صباح فخرى ، الفنان مجدى الحسينى ، الباحثة السورية الهام ابو السعود ، الشاعر عمر بطيشة ، الموسيقار فاروق الشرنوبى ، الموسيقار هانى شنودة ، الاعلامى مصطفى الطوانسى ، و الفنان محمد سالم مدير المسرح الصغير والنشاط الثقافى بالأوبرا سابقاً ، صانع الالات الموسيقية نصر محمد توفيق ، فنان الخط العربى مصطفى خضير ، عازفة القانون الدكتورة مايسة عبد الغنى والموسيقار العراقى حسين قدورى .

> اكدت رئيسة الاوبرا ان الدورة الحالية تشهد عدة فعاليات تتم لاول مرة منها اقامة صالون موسيقى تحت عنوان ذاكرة الطرب يحتفى بعمالقة الموسيقى والطرب بالاضافة الى مشاركة العديد من نجوم الغناء والطرب فى مصر والوطن العربى ح

> وقالت جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر ان حفل الافتتاح يتضمن احتفالية بعنوان الفن وطن تقدم لاول مرة كلمات الشاعر ابراهيم عبد الفتاح والحان الموسيقار العراقى نصير شمة بمصاحبة اوركسترا السر قيادة المايسترو سعيد كمال اداء مجموعة من الاصوات الواعدة ،و هم مروة ناجى ( مصر ) ، اياد بشير ( الاردن ) ، هالة القصير ( سوريا ) ، عمار خطاب ( سوريا ) ، كرار صلاح ( العراق ) ، محمد هاشم ( السعودية ) ، عامر توفيق ( العراق ) ، محمود ترابى ( المغرب ) ، عايدة محمد ( تونس ) ، احمد حسين ( لبنان ) ، امنية ( المغرب ) تصمم الديكور ، الاضاءة والصوت للمهندسين محمود حجاج ، ياسر شعلان ومحمود عبد اللطيف واشرف عبد المحسن من اخراج مهدى السيد .