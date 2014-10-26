الجامعة الامريكية تعقد مؤتمرا صحفيا حول حصول كلية ادارة الاعمال علي الاعتماد الثلاثي

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمراً صحفياً الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014، في الساعة الثانية عشر والنصف بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة بالتحرير، عن حصول كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على الاعتماد الثلاثي الدولي.

ويشمل الاعتماد جهاز تحسين الجودة الأوروبي، واعتماد رابطة ماجستير إدارة الأعمال واعتماد رابطة تطوير كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم. وذلك من شأنه جعل الكلية ضمن 1% كلية إدارة أعمال على مستوى العالم- من بين حوالي 14,000 كلية – حاصلة على ذلك الاعتماد.

وتكون بذلك كلية إدارة الأعمال الأولى على مستوى المنطقة العربية والثالثة على مستوى أفريقيا التي تحصل على الاعتماد الثلاثي.

ويناقش المؤتمر دلالة الحصول على هذا الاعتماد الهام بالنسبة للتعليم والاقتصاد المصري، كما يلقي الضوء على الجودة التعليمية العالية والمبادرات المتعددة التي تقدمها كلية إدارة الأعمال لمصر والمنطقة العربية والعالم.

وتؤثر تلك الجودة على اقتصاديات مصر والمنطقة ودور الجامعة الأمريكية بالقاهرة في خلق جيل من الخبراء الاقتصادين من الشباب المميزين الذين يمكنهم قيادة بلدانهم إلى الازدهار الاقتصادي.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور محمود الجمل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الأكاديمية؛ والدكتور عمرو سلامة، مستشار الجامعة؛ والدكتور كريم صغير، عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور أحمد حسانين، نائب العميد لدراسات البكالوريوس والليسانس والإدارة بكلية إدارة الأعمال.