الهند تفضل إسرائيل على الولايات المتحدة لشراء صواريخ مضادة للدبابات

أعلنت مصادر هندية رسمية، الأحد، أن الهند اختارت شراء أنظمة صواريخ مضادة للدبابات إسرائيلية الصنع على حساب عرض أمريكي، وذلك في إطار تحديث تجهيزاتها العسكرية.

واتخذت حكومة القومي، نارندرا مودي، قرارها شراء 8356 صاروخا من طراز «سبايك» و321 قاذفة صواريخ إسرائيلية الصنع بـ 32 مليار روبية (412 مليون يورو).

وتأمل الهند في تحديث تجهيزاتها العسكرية التي لايزال القسم الأكبر منها يعود للعهد السوفييتي، بعد أن قررت الحد من مشترياتها لفترة طويلة، وبعد أن شهدت إخفاق سلسلة اتفاقات بسبب شبهات بالفساد وعمولات سرية.