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بالأرقام - لماذا استحق مؤمن زكريا ' رجل المباراة ' حتى لو لم يسجل؟

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قدم مؤمن زكريا لاعب وسط الزمالك مباراة جيدة نتج عنها تسجيله هدفا وصناعة آخر أمام سموحة .. أيضا على جانب التحليل الإحصائي يؤكد جدارته بأن يصبح نجم اللقاء.

مؤمن زكريا نال قسطا من الهجوم خلال مباراة الزمالك وسموحة، ولكن اللاعب وفقا للأرقام فيستحق مكانة أفضل.

ويستعرض FilGoal.com الأسباب الإحصائية التي تجعل مؤمن زكريا نجم الزمالك أمام سموحة:

1) مجهود وفير

مؤمن مع الزمالك أمام سموحة لم يترك بقعة في وسط ملعب الفريق السكندري إلى وتحرك فيها.. وهو ما يظهر في الخريطة الحرارية.

هيت مؤمن

تحرك مؤمن في وسط الملعب على الطرفين، وكان له تواجد دفاعي أمام خط دفاع الزمالك أيضا.

2) نسبة فقد الكرة

ربما يعيب البعض على مؤمن العدد الكبير الذي فقد به الكرة أمام سموحة، إذ تظهر الإحصائيات أنه فقدها 17 مرة.

ولكن مقارنة بزملائه مثل أيمن حفني الذي فقدها 22 مرة، وأحمد سمير وحازم إمام وكلاهما 17 و18 مرة .. فنسبة فقدانه الكرة معقول بالنسبة لمركزه.

فقد الكرة الزمالك

3) التمريرات

قد يكون بالفعل مؤمن صاحب ثاني أكبر نسبة تمريرات خاطئة في مواجهة الزمالك وسموحة بواقع 14 تمريرة خاطئة بعد أيمن حفني (15).

passes zamalek

ولكن يعوض النسبة الكبيرة في التمرير الخاطيء لمؤمن زكريا أطوال واتجاهات تمريرة هداف الزمالك هذا الموسم.

فكلما زاد طول التمريرة واتجاهها للأمام حملت نسبة أكبر من الخطأ، والصورة التالية توضح ذلك.

مؤمن باص

4) الفاعلية على المرمى

بات مؤمن زكريا هو أكثر لاعبي الزمالك خطورة على المرمى بمحاولات غزيرة حتى نجح في تسجيل هدفا.

فقد صوب مؤمن ست كرات منهم أربعة صحيحة، وهو المعدل الأعلى بين زملائه.

مؤمن شوط

وفي النهاية، كان هذا سببا في أن يفك الزمالك السحر الأسود.

طالع || بالفيديو - الزمالك يفك السحر الأسود في الوقت القاتل

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فيديو اليوم السابع

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