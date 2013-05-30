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"شباب ماسبيرو": أزمة سد النهضة دليل جديد على فشل النظام

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"شباب ماسبيرو": أزمة سد النهضة دليل جديد على فشل النظام "شباب ماسبيرو": أزمة سد النهضة دليل جديد على فشل النظام
سد النهضة الإثيوبي مقدمة لإنشاء 4 سدود

كتب : أحمد العميد منذ 38 دقيقة

ندد اتحاد شباب ماسبيرو بقرار الإثيوبية بدء بناء سد النهضة وتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل أحد "فصول الفشل السياسي" داخليا وخارجيا للنظام الحاكم، مؤكدا أن القرار الإثيوبي يعتبر تهديدا لحياة الإنسان والحيوان والنبات في .

وأعلن الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه ضد كل من يتلاعب بحقوق مصر المائية، وأشار إلى أن أقباط مصر وطنيون حتى النخاح وارتباطهم بالأرض وحقوق شعبها لا مزايدات فيه، وأكد الاتحاد وقوفه صفا واحدا مع الحركة الوطنية والثورية والحزبية في كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الحفاظ على حقوق مصر المائية، مشددا على وقوفه بجانب الحلول الدبلوماسية لحل المشكلات بكافة القنوات السلمية.

وتابع البيان: "أثبتت الأيام أن هذا النظام فشل في إدارة كافة الملفات الوطنية الاستراتيجية من حادثة مقتل الجنود على الحدود، ومرورا بخطف الجنود والحفاظ على أرواح الخاطفين، ووصولا إلى خروج دولة إثيوبيا التي لم تهتم إلا بمصالحها دون مراعاة لدولتي المصب"، موضحا أن سد النهضة هو مقدمة لأربعة سدود تسعى إثيوبيا لإنشائها في ظروف تمويل مشبوهة وغير معلنة وغير منطقية لظروفها الاقتصادية.

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