سفير بريطانيا بالقاهرة: الألغام الموجودة بالعلمين إرث قاتل من الحرب العالمية الثانية

حضر السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون، أمس السبت حفل التأبين المقام بمقابر الكومنولث بالعلمين بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لمعركة العلمين .

وقال كاسون في كلمته التي يتذكر فيها الجنود الذين فقدوا حياتهم في تلك المعركة: يشرفني ويؤثر في بعمق أن أتذكر هؤلاء الشبان الشجعان الذين فقدوا أرواحهم هنا منذ أكثر من سبعين عاما.. وتظل تضحيتهم إلهاما لنا إلى اليوم.. وأعتقد أننا إذ نتذكرهم اليوم هنا في العلمين أننا لابد أن نعاهد أنفسنا من جديد على السلام والحرية التي ماتوا من أجلها.”

وحضر كاسون أيضا بشكل منفصل بدء المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الساحل الشمالي الغربي واتخاذ الإجراءات إزالة الألغام المتبقية من الحرب العالمية الثانية وإعادة إدماج ضحايا الألغام في النظام الاقتصادي وخلق الوعى في المجتمع.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل هذا المشروع تمويلا كاملا بتقديم ستة ملايين دولار.

وتحدث كاسون لوسائل الإعلام عن هذا الموضوع قائلا: “إن الألغام الموجودة قريبا من العلمين جزء من إرث قاتل من الحرب العالمية الثانية ولا يمكن تجاهله. ولكنني واثق من أننا معا يمكننا التغلب على هذه المشكلة عبر التعاون المثمر بين المجتمع الدولي والحكومة المصرية.. كانت بريطانيا شريكا مؤسسا في هذا المشروع الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2007.. وإنني لفخور بأن الاتحاد الأوروبي قد مول هذه المرحلة الجديدة تمويلا كاملا بمبلغ ستة ملايين دولار وفخور بأن بريطانيا تساهم في الاتحاد الأوربي كثاني أكبر ممول صافي