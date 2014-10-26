«الإصلاح التشريعي» تناقش مشروع قانون النقابات العمالية الاثنين

قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تناقش مشروع قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، الاثنين، والذى أعده اتحاد العمال، وقدمه إلى اللجنة.

وأضاف «الجبالي»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن مناقشات اللجنة للقانون سيشارك فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية.

وأوضح أن المشروع تضمن الأخذ بالمبادئ الدستورية والأحكام الصادرة من محكمتى الدستورية العليا والنقض بشأن النقابات العمالية، إلى جانب مبادئ التشريعات الوطنية الأخرى، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لسوق العمل.

وقال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد، إن القيادات والنقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال طالبت بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى، إلى جانب التمسك بعرضه على مجلس النواب المقبل، مؤكدا أنه لا يجوز إصداره من سلطة استثنائية، لكون القانون يمثل بعدا اقتصاديا واجتماعيا، وموضحا أنه سيؤثر على جميع مناحى الحياة فى مصر، وداعيا عمال مصر بجميع انتماءاتهم السياسية إلى المشاركة فى مناقشته.

وأشار «البدوي» إلى أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون مماثلا، وتسعى لتمريره دون مناقشته أمام مجلس النواب المقبل، لفرض وجهة نظر الوزارة على العمال، وهو ما يرفضه الاتحاد.

وأضاف: «اتحاد العمال ناقش قانون الوزارة، ووجد أنه يرسخ لتعميق التدخل الإداري في شؤون التنظيم النقابي، وتفتيت وحدة العمال عن طريق إنشاء نقابات مستقلة، ما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين».