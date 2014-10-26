السيسي يتقدم جنازة الفريق صلاح حلبي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق صلاح حلبي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الأحد، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

الفريق صلاح حلبي شارك في العديد من البطولات لتحرير الأرض والدفاع عن الوطن، ولد في يناير ١٩٣٧ بمحافظة البحيرة، والتحق بالكلية الحربية في خمسينيات القرن الماضي، وتخرج ضابطًا في سلاح المشاة، ثم التحق بدورة أركان الحرب، وبعدها شغل وظيفة قائد كتيبة مشاة ميكانيكي، وتقلد بعدها عددا من المناصب القيادية حتي أصبح قائدًا للجيش الثالث الميداني، وكان قائدًا للقوات المصرية في حرب تحرير الكويت عام ١٩٩٠، ووصل إلي رتبة الفريق في إبريل ١٩٩١، وتم تعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في مايو 1991، وشارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

وحصل الحلبي على العديد من الميداليات والأوسمة، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الواجب العسكري من الطبقتين.