أكاديمية البحث العلمي تناقش الثلاثاء الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ندوة بعنوان «دور العلم والتكنولوجيا في القضايا المجتمعية ومواجهة العوامل الوراثية الشائعة.. زواج الأقارب وحماية الأسرة من أمراض الإعاقة السمعية» الثلاثاء 28 أكتوبر بمقر الأكاديمية، بحضور الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

وقال الدكتور محمود صقر إن للأكاديمية- ممثلة في بعض لجانها- دورًا مهمًّا في القضايا العلمية ذات الطابع الاجتماعي، عبر التثقيف والتوعية وتسليط الضوء عليها، عبر اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، وتشمل التبرع بالأعضاء وزرع الأعضاء، وزواج الأقارب، وغيرها من القضايا المهمة التي تسعى اللجنة للتعامل معها بالأسلوب العلمي الأمثل.

وتناقش الندوة زواج الأقارب وأهم المشكلات الناتجة عنه وهي الإعاقة السمعية، من خلال توعية المرأة في الاكتشاف المبكر للظاهرة في الأطفال، واكتشاف آثارها السلبية ومحاولة معالجتها، وتدريبها أيضًا على البرامج النفسية والتربوية المساعدة للمعاق السمعي.