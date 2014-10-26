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البابا يفتتح كنيسة «ماريوحنا».. ويشكر السيسي على تسهيل الإجراءات

  • مصر
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افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا باب اللوق بوسط القاهرة.

وقال البابا، خلال افتتاح الكنيسة: «نشكر الله أنه يعطينا مسكنًا يسكن فيه معنا، ونحن نتأمل في تدشين الكنيسة نجد كنيستكم فيها ملامح كثيرة من الجمال.. لازم نجمّل الكنيسة لأنها قطعة من السماء على الأرض، ويخطر ببالك وأنت بتصلي إذا كانت الكنيسة على الأرض بهذا الجمال كيف يكون شكل السماء! وتتكون في أعماقك فضيلة الحنين إلى الأبدية».

ووجّه البابا الشكر للأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، قائلًا له: «عمل جميل ومبارك نشكر عليه حبيبنا نيافة الأنبا رافائيل والآباء الكهنة الذين يخدمون هنا».

كما شكر مسؤولي الدولة بعد تسهيل إجراءات بناء الكنيسة بداية من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا ببناء كنيسة، مرورًا بكل المسؤولين.

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