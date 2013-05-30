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تعاون بين "التعليم" و"الأوقاف" في محو الأمية وترسيخ القيم الدينية للتلاميذ

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تعاون بين "التعليم" و"الأوقاف" في محو الأمية وترسيخ القيم الدينية للتلاميذ تعاون بين "التعليم" و"الأوقاف" في محو الأمية وترسيخ القيم الدينية للتلاميذ
الاتفاق يتضمن بناء "الأوقاف" مدارس وتسليمها لـ"التعليم" ويعمل بها الدعاة لتحسين دخولهم

كتب : وائل فايز منذ 7 دقائق

يعقد الدكتور طلعت عفيفي، وزيرالأوقاف، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 6 يونيو القادم، لإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون المنتظر توقيعه بين الجانبين، والذي سيتم بمقتضاه التنسيق بينهما في مجال محو الأمية واستخدام إمكانيات الأوقاف في بناء المدارس.

وتتضمن بنود البروتوكول تولي هيئة الأوقاف بناء مدارس نموذجية على أحدث الطرز المناسبة لتقنية التعليم المعاصرة وتسليمها للتربية والتعليم بنظام الإيجار على أن يعهد للدعاة التدريس في هذه المدارس لتحسين دخل الدعاة، وفي نفس الوقت الاستفادة من علمهم في تأصيل القيم الدينية الصحيحة للتلاميذ، بالإضافة إلى إشراف الدعاة على فصول محو الأمية التي سيتم التوسع في افتتاحها بالمساجد التابعة للوزارة على أن تتحمل التربية والتعليم تكلفة الكتب ورواتب الدعاة.

وأكد الشيخ سلامة عبدالقوي، مستشار الوزير، أن عفيفي أبدى استعداد الوزارة للتعاون الكامل لوضع كافة إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية إيمانا بأهمية إعداد العنصر البشري وتسليحه بالعلم ليستعيد الوطن عافيته ويسترد مكانته.

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