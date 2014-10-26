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مالاجا يصعق فايكانو برباعية نظيفة

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مالاجا يصعق فايكانو برباعية نظيفة مالاجا يصعق فايكانو برباعية نظيفة

مالاجا (إفي): أكرم فريق مالاجا ضيافة رايو فايكانو برباعية نظيفة اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدت سيطرة أصحاب الأرض منذ بداية اللقاء حيث بادر المهاجم صامويل سانشيز جارثيا بالتسجيل مبكرا (ق6) تلاه سيرجي داردير (ق21) ثم اختتم خوان ميجيل خيمينز "خوانمي" الشوط الأول بهدف ثالث (ق45).

ومع بداية الشوط الثاني أحرز المغربي نور الدين أمرابط الهدف الرابع لمالاجا من ضربة جزاء (ق49).

وارتقى الفريق الأندلسي إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 15 نقطة فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند المركز التاسع بـ11 نقطة.

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