أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استعداد بمطار الأقصر لإستقبال جثمان «السيد سلامة» ثانى شهيد بمحافظة قنا

Google+ Print
استعداد بمطار الأقصر لإستقبال جثمان «السيد سلامة» ثانى شهيد بمحافظة قنا استعداد بمطار الأقصر لإستقبال جثمان «السيد سلامة» ثانى شهيد بمحافظة قنا

أرشيفية

أعلنت محافظة قنا ، اليوم الأحد ، عن استقبال نبأ عن وجود شهيد ثاني على خلفية الحادث الإرهابى بكمين كرم القواديس وتبين انه يدعى السيد سلامة عبد العزيز -21 سنة- و مقيم نجع الحشاشين التابع لقرية العطيات بمركز دشنا حيث كان من ضمن المصابين في مستشفى القبة العسكري ، وتوفي مساء أمس.

ومن ناحية أخرى أعلنت المحافظة أستعداداتها لإستقبال جثة الشهيد بمطار الأقصر ، حيث توجه المهندس أحمد عرابى السكرتير العام للمحافظة للمطار وبرفقتة العشرات من اهل الشهيد لنقلة إلى مسقط رأسة بمركز دشنا.

يذكر ان والد الشهيد متوفى منذ 11 عاما ، ولديه شقيق أكبر يدعى جوده و5 بنات ووالدته اصيبت بحالة إغماء عقب سماعها نبأ استشهاده، وانه كان يعمل حدادا خلال فترة أجازته لمساعدة أسرته فى الإنفاق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا