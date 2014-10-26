استعداد بمطار الأقصر لإستقبال جثمان «السيد سلامة» ثانى شهيد بمحافظة قنا

أعلنت محافظة قنا ، اليوم الأحد ، عن استقبال نبأ عن وجود شهيد ثاني على خلفية الحادث الإرهابى بكمين كرم القواديس وتبين انه يدعى السيد سلامة عبد العزيز -21 سنة- و مقيم نجع الحشاشين التابع لقرية العطيات بمركز دشنا حيث كان من ضمن المصابين في مستشفى القبة العسكري ، وتوفي مساء أمس.

ومن ناحية أخرى أعلنت المحافظة أستعداداتها لإستقبال جثة الشهيد بمطار الأقصر ، حيث توجه المهندس أحمد عرابى السكرتير العام للمحافظة للمطار وبرفقتة العشرات من اهل الشهيد لنقلة إلى مسقط رأسة بمركز دشنا.

يذكر ان والد الشهيد متوفى منذ 11 عاما ، ولديه شقيق أكبر يدعى جوده و5 بنات ووالدته اصيبت بحالة إغماء عقب سماعها نبأ استشهاده، وانه كان يعمل حدادا خلال فترة أجازته لمساعدة أسرته فى الإنفاق .