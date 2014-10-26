تفريق مظاهرة لطلاب الإخوان بجامعة المنيا حاولت قطع طريق الصعيد الزراعي

شهدت منطقة طريق «مصر – أسوان» الزراعي، شمال مدينة المنيا، وأمام مقر الجامعة، حالة من الكر والفر بين رجال الأمن وطلاب الإخوان، لإجبار مظاهرة للطلاب على دخول الحرم الجامعي، وإحباط محاولتهم لقطع الطريق الزراعي المتاخم لجامعة المنيا.

كانت مظاهرة طلابية لحركة «طلاب ضد الانقلاب» قد انطلقت، مساء الأحد، بحرم جامعة المنيا، حاولوا خلالها الخروج إلى طريق «مصر- أسوان» الزراعي، لقطعه، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، وأجبرتهم على دخول الحرم الجامعي، مما دفع بعضهم إلى إطلاق الألعاب النارية والشماريخ على قوات الأمن، وتم تفريق المسيرة بعد المطاردة أمام بوابة الجامعة الرئيسية.